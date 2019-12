Gdyńskie Centrum Kultury zapowiada premierę - doskonała miłosna farsa na początek roku !

„Pomoc domowa” w reżyserii Tomasza Podsiadłego to jedna z najzabawniejszych historii, jakie można zobaczyć na scenie teatralnej. Tytuł spektaklu nawiązuje do Nadii, pomocy domowej, która robi wszystko, co może, aby ukryć tajemne sprawy miłosne swojego szefa Norberta i szefowej Olgi. Wszystko się komplikuje, gdy tego samego dnia jej szefowa zaprasza do siebie kochanka, a szef kochankę. Przed Nadią stoi trudne zadanie: musi dochować tajemnicy tak, aby nikt o niczym się nie dowiedział. Ale to nie może się dobrze skończyć. Seria niefortunnych zdarzeń tworzy jedną z najzabawniejszych komedii teatralnych. Historia zachwycała publiczność w wielu europejskich miastach. Premiera już 15 stycznia 2020 roku w gdyńskim Klubie Muzycznym UCHO.

- Mamy nadzieję, że spektakl „Pomoc domowa” pozostanie w repertuarze przynajmniej przez cały nadchodzący rok kalendarzowy 2020 - mówi Tomasz Podsiadły, reżyser przedstawienia. - Tym bardziej, że jest to niezwykle współczesna sztuka. Zabawna i dowcipna farsa, której żart głównie opiera się na tekście, co gwarantuje ponad półtoragodzinną świetną zabawę.