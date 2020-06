Gdyńska kultura ponownie otwiera się na mieszkańców

Nowy miesiąc przynosi nam wiele nowych pomysłów i atrakcji na spędzenie wolnego czasu. W cześć z nich wciąż pozostajemy w sieci. Są jednak pewne wyjątki – sprawdź jakie.

Muzeum Miasta Gdyni na nowo otwiera wystawy na zwiedzających. Od czerwca będzie można podziwiać wystawę: „Gdynia – Tel Awiw. Odsłona gdyńska” i „Dawno Temu nad Bałtykiem. Gdynia w fotografiach Romana Morawskiego” oraz również wystawę stałą „Gdynia – dzieło otwarte”.

Ponadto Muzeum Miasta Gdynia wciąż planuje na dłużej zostać w Internecie: Jak napisali:

„Otwieramy się również na to, co nowoczesne w zakresie prezentacji naszych zbiorów. Zasmakowaliśmy w działaniach online. Jeśli obawiacie się wizyty w naszym muzeum (limit zwiedzających na piętrze wynosi 10 osób) przygotowaliśmy bogatą ofertę kilkunastu warsztatów, wykładów oraz spotkań online!. W tym miesiącu nie zabraknie historii, sztuki i edukacji.

W ubiegłym roku odbyła się wyjątkowa akcja Ośrodka Edukacji Muzeum Miasta Gdyni popularyzująca wiedzę o gdyńskim kapelusznictwie. W czerwcu przypominamy ów projekt o nazwie „Kapelusze z Ulicy Kilińskiego” – zapraszamy na wirtualne spotkanie/warsztat z modystką Beatą Kołodziejską, które odbędzie się 12.06.2020 o godzinie 17:00. Fotografia również będzie miała swoją silną reprezentację pośród naszej oferty. 26 czerwca o godzinie 12:00 rozpocznie warsztat Piotra Manasterskiego dotyczący fotografii otworkowej dla całej rodziny. Jeśli zaś chcielibyście poznać fach artysty malarza, 20.06.2020 o 11:00 przygotowaliśmy dla was warsztaty „Biało na Białym” nawiązujący do historii gdyńskiego modernizmu oraz słynnego ‘gdyńskiego’ jasnego koloru międzywojennych kamienic. Jakie związki miała ta barwa z odległym Tel-Awiwem? Weźcie udział i poznajcie odpowiedzi! To tylko niektóre z wydarzeń składających się na bogatą ofertę naszej instytucji. Tradycyjnie zapraszamy na lekcje Języka Migowego, koncerty i prelekcje w sieci.”