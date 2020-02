Gdynia od pięciu już lat współpracuje z OPEC i PGE Energią Ciepła, aby poprawić jakość powietrza w mieście ZDJĘCIA

W ramach „Porozumienia o zrównoważonym rozwoju” partnerzy zachęcają mieszkańców Gdyni, aby podłączyli się do ekologicznej, miejskiej sieci ciepłowniczej oraz zrezygnowali z ogrzewania mieszkań i domów za pomocą pieców.

Zobacz także: Kampania "Ciepłolubni" powraca. Urzędnicy wraz z partnerami zachęcają do korzystania z ekologicznych źródeł ogrzewania

W latach 2015-2019 nakłady PGE Energia Ciepła na inwestycje, modernizacje i utrzymanie majątku Elektrociepłowni Gdyńskiej wyniosły blisko 600 mln zł. W tym czasie powstały nowoczesne instalacje oczyszczania spalin, nowa kotłownia olejowo-szczytowa, która zabezpiecza mieszkańców Gdyni w okresie zwiększonego zapotrzebowania na ciepło. Całkowicie został wyeliminowany mazut i zastąpiony olejem lekkim.

- Nie tylko jesteśmy odpowiedzialni za to, jak kreujemy rozwiązania energetyczne w tym regionie, ale także za to, jak żyje się nam, naszym rodzinom i naszym sąsiadom - podsumowuje Elżbieta Kowalewska z PGE Energia Ciepła. - Trzech partnerów energetycznych myśli globalnie i działa lokalnie, w oparciu o najnowocześniejsze trendy.

W latach 2015 - 2019 OPEC podłączyło do sieci ciepłowniczej ponad 430 obiektów o łącznej mocy przyłączeniowej 63 MW. To tak, jakby w tym czasie do sieci przyłączyła się połowa Sopotu. W tym samym czasie OPEC wybudowało 25 km nowej magistrali ciepłowniczej kosztem ponad 32 mln zł. Na utrzymanie i modernizację wydało 188 mln zł.