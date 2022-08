Gdynia. Kartka z kalendarza. Zamieszanie z dostarczaniem przesyłek i niemiłe niespodzianki po zmianie nazw ulic. Mieszkańcy mają tego dość

Niedogodności dotknęły mieszkańców, choć jeszcze przed zmianą nazw ulic urzędnicy i radni miasta zapewniali ich, że żadnych kłopotów nie będzie. Okazało się jednak, że ulice Mieszkowskiego i Staniewicza pojawiły się nie tylko na Pogórzu, ale figurowały jednocześnie w systemie adresowym i kodowym Poczty Polskiej ... jako boczne arterie od ul. Okrzei na Grabówku, choć w tej dzielnicy już nie istniały. Tymczasem z systemu adresowego poczty korzystały liczne instytucje, w tym dostawcy mediów.

- Mamy mnóstwo kłopotów - żaliła się w sierpniu 2017 roku jedna z mieszkanek. - Nie dochodzą do nas listy. Kurier ostatnio dzwonił do mnie z Grabówka i mówił, że nie może znaleźć mojego numeru domu. Okazało się, że sprawdził w mapach Google, że ul. Mieszkowskiego to boczna od Okrzei! W Enerdze nie chcą nam przepisać rachunków na nowy adres, bowiem opierają się na systemie Poczty Polskiej. Myliły się nawet pracownice Urzędu Miasta Gdyni i potrafiły nam wystawić dokument z kodem z Grabówka.