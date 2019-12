Gdynia idzie w ślady Gdańska. Szyldy na przystanku SKM Gdynia Stocznia uzupełnione zostaną o nazwę pobliskiej uczelni wyższej ZDJĘCIA

Szyldy na stacji SKM Stocznia uzupełnione mają zostać o nazwę pobliskiej uczelni wyższej, Uniwersytetu Morskiego. Tym samym Gdynia idzie w ślady Gdańska. W Grodzie nad Motławą już dawno podobnych zmian dokonano w przypadku stacji Przymorze - Uniwersytet Gdański i Żabianka - Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu.

Nowa nazwa stacji obok gdyńskiej uczelni brzmieć będzie od przyszłego roku SKM Gdynia Stocznia - Uniwersytet Morski. Spotyka się to z głosami satysfakcji ze strony środowisk naukowych i akademickich.

- Zmiana nazwy przystanku z Gdynia Stocznia na Gdynia Stocznia -Uniwersytet Morski jest ważna i dla nas i dla miasta - mówi prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski, rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. - Będzie sygnałem nie tylko dla mieszkańców Gdyni, ale i całej Polski. Wszyscy przejeżdżający przez tę stację będą wiedzieli, że tu, w tym mieście istnieje uniwersytet i działa nieopodal. W końcu Gdynia to miasto liczące ponad 200 tysięcy mieszkańców, a dopiero od września ubiegłego roku mamy uniwersytet i dlatego to jest takie ważne.

Podpisanie listu intencyjnego nastąpiło przy okazji obchodów 99-lecia uczelni. W przyszłym roku gdyński uniwersytet obchodził będzie natomiast z pompą stulecie istnienia. Jego władze skłonne są pokryć koszty związane ze zmianą nazwy przystanku. Za techniczne detale odpowiadali będą pracownicy PKP SKM w Trójmieście.

- Trzeba zmienić na nowe wszystkie tablice umieszczone na przystanku Gdynia Stocznia - mówi Maciej Lignowski, prezes tej spółki. - Należy też wprowadzić zmiany do oprogramowania na wszystkich kanałach sprzedaży biletów oraz w urządzeniach, które znajdują się w pojazdach i tam, gdzie wyświetlamy informację pasażerską. Tak samo trzeba będzie również wymienić oznaczenia na urządzeniach do walidacji biletów, czyli kasownikach. To są takie najpoważniejsze rzeczy, które trzeba wykonać w ramach takiej zamiany. Zgodnie z ustaleniami, które podjęliśmy z władzami Uniwersytetu Morskiego, koszty pokryje uczelnia. Staramy się to przeprowadzić tak, żeby uniwersytet nie ponosił dodatkowych niepotrzebnych wydatków i jeżeli tylko będziemy mogli, to chcemy rozwiązać to tak, żeby zmiana nastąpiła jak najmniejszym kosztem.



Do zmiany ma dojść już w lutym 2020 roku i wtedy uczelnia ogłosi ten fakt w trakcie Wielkiego Balu Morskiego. Jeśli jednak do tego czasu nie da się dopełnić wszystkich formalności, to kolejna data została wyznaczona na 17 czerwca 2020 roku, kiedy Uniwersytet Morski będzie obchodził setne urodziny.