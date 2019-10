Uniwersytet Morski w Gdyni oficjalnie zainaugurował rok akademicki. Tradycyjnie odbyło się to koło fregaty szkoleniowej "Dar Młodzieży"

Mimo mało przychylnej pogody w uroczystości udział wzięło kilkaset osób. Byli to przede wszystkim studenci i absolwenci uczelni, ale także przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, świata nauki i biznesu, duchowieństwa.

Odbyło się tradycyjne złożenie meldunku i przegląd pododdziałów. Podniesiono flagę państwową i odegrano "Mazurka Dąbrowskiego". Elementem uroczystości było też ślubowanie oraz immatrykulacja studentów i doktorantów pierwszego roku. Chór Uniwersytetu Morskiego w Gdyni wykonał Gaudeamus Igitur. Wyprowadzono też sztandar uczelni.

- W nowym roku akademickim, po wejściu w życie rewolucyjnej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, nazywanej również konstytucją dla nauki, wszystkie, polskie uczelnie przechodzą zmiany organizacyjne i legislacyjne - powiedział prof. dr hab. Janusz Zarębski, rektor Uniwersytetu Morskiego. - Oczywiście zmiany te zachodzą również w naszej uczelni. Zatwierdziliśmy nowy statut. Powołaliśmy radę uczelni. Zatwierdziliśmy nowe regulaminy uczelni. Uruchomiliśmy szkołę doktorską. Zmodyfikowaliśmy strukturę organizacyjną uczelni. Najbliższe lata będą dla nas wszystkich wielkim wyzwaniem. Na te wyzwania jesteśmy przygotowani. Dzięki naszej determinacji i pracy Uniwersytet Morski rozpoczyna nowy rok akademicki jako wybitny ośrodek badawczo-dydaktyczny. We wrześniu ubiegłego roku podnieśliśmy status naszej uczelni do rangi uniwersytetu. To prestiżowa i zobowiązująca zmiana w rozwoju naszej Alma Mater. Jesteśmy dzisiaj jedynym w Polsce Uniwersytetem Morskim. Konstytucja dla nauki daje możliwość budowania dużych jednostek naukowych. Jednocześnie stawia przed nimi ważne zadania, wnoszenia wkładu w innowacyjność gospodarki, obowiązek rozwoju naukowego i przyczyniania się do rozwoju kraju. Podjęliśmy się tych zadań, składając do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej wniosek o przyłączenie Instytutu Morskiego w Gdańsku do Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.