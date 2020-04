Firma Hes Gdynia Bulk Terminal włączyła się w pomoc szpitalom. Nowy respirator dla Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych w Gdańsku

Dzieci bez komputerów nie mogą się uczyć. Możemy im pomóc

Szkoły są zamknięte, więc dostęp do komputera i internetu jest niezbędny, by dzieci mogły się uczyć zdalnie. Niestety wiele dzieci z niezamożnych rodzin, które nie ma odpowiedniego sprzętu, dziś nie ma również dostępu do nauki. Fundacja Świętego Mikołaja startuje z akcją "Żebym m...