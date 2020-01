Ferie w Centrum Nauki Experyment w Gdyni. Nowa wystawa i specjalne warsztaty

Każdego dnia wraz z edukatorami w budynku przy al. Zwycięstwa 96/98 można badać zjawiska, które rządzą naszym codziennym życiem, lecz nie widać ich gołym okiem. Uruchomiona została też nowa wystawa„To Takie Proste”, przedstawiająca świat nowoczesnych technologii. Każdy, kto ją odwiedzi, ma okazję przekonać się, czy człowiek jest w stanie pokonać sztuczną inteligencję w prostych grach. Można też zobaczyć m.in., czy samolot da się napędzać energią słoneczną, przejechać się samochodem przyszłości, poskakać po elektronicznej podłodze memo oraz zajrzeć do wirtualnej rzeczywistości.

- Wystawa „To Takie Proste” oznacza przede wszystkim dobrą zabawę dla najmłodszych, całych rodzin i grup młodzieży - mówi Alicja Harackiewicz, dyrektor Centrum Nauki Experyment. - Każdego dnia widzimy, jak wielką frajdę sprawiają nowe stanowiska, na których mogą zmierzyć się ze sobą lub sztuczną inteligencją, albo współpracować, aby rozwikłać łamigłówkę, a przy tym wszystkim jeszcze czegoś się nauczyć. To dobry pomysł na spędzenie wolnego czasu.

Specjalnie w okresie ferii organizowane są także warsztaty, których uczestnicy wcielić mogą się w rolę inżynierów. Udział w nich kosztuje 24 zł, a nabyta wejściówka umożliwia też zwiedzenie nowej wystawy. Zadaniem uczestników warsztatów jest skonstruowanie specjalnej machiny, która unieszkodliwi groźne substancje, wydzielające się z meteorytu. Jest to więc propozycja dla osób lubiących ambitne wyzwania. Warsztaty polecane są dzieciom powyżej ósmego roku życia i ich rodzicom.

- Wiemy, że dzieci i młodzież uwielbiają nasze naukowe przygody - mówi Angelika Raether, koordynator w CN Experyment. - Dlatego tej zimy kontynuujemy nasze naukowe warsztaty w formie gry. Tym razem uczestnicy uratują planetę, a przy okazji poznają podstawy mechaniki i robotyki. Warsztaty specjalne organizowane są dwa razy dziennie, a liczba miejsc jest ograniczona, więc warto zarezerwować bilety jak najszybciej.

CN Experyment w związku z feriami otwarte jest aż do 26 stycznia codziennie, także w poniedziałki, w godz. 9-18 w dni powszednie i od godz. 10 do godz. 19 w soboty i niedziele. Bilet normalny kosztuje 20 zł. Za ulgowy, przysługujący dzieciom powyżej 2 lat, studentom do 26 roku życia, doktorantom do 35 roku życia, emerytom, rencistom i osobom niepełnosprawnym, zapłacić trzeba 12 zł. Taka sama cena obowiązuje dla grup powyżej dziesięciu osób, które dokonają wcześniejszej rezerwacji telefonicznej pod numerem 58 500 49 94.