Wystawa zdjęć Wieży Eiffla w Centrum Nauki Experyment w Gdyni. Artysta fotografował symbol Paryża od 1999 roku ZDJĘCIA

Prezentowanych jest 130 fotografii jednego z symboli Paryża. Jean-Paula Lubliner każdego dnia, począwszy od 199 roku, wykonywał zdjęcia wieży Eiffla. Charakterystyczna konstrukcja, oglądana przez niemal każdego, kto odwiedzi Paryż, jest na tych zdjęciach bohaterem sama w sobie, ale też często staje się tłem dla zwyczajnych, ludzkich historii.

- Nazywam te prace „podróżą nieruchomą”, dlatego że cały świat przechodzi u stóp wieży Eiffla - mówi Jean-Paul Lubliner. - Chciałem na zdjęciach pokazać właśnie tę uniwersalność. Bardzo mi zależało, aby wystawić się w Polsce dlatego, że mam polskie korzenie. Mój ojciec urodził się w Polsce. Mam na nazwisko Lubliner dlatego, że moi przodkowie pochodzą z Lublina.

Centrum Nauki Experyment w Gdyni otwarte jest od poniedziałku do piątku do godz. 18, a w soboty i niedziele w godz. 10-19. 6 grudnia z okazji Mikołajek ekspozycja czynna będzie do godz. 20. Bilet normalny kosztuje 20 zł. Funkcjonuje system zniżek, istnieje też możliwość zakupu wejściówek rodzinnych. Pod adresem strony experyment.gdynia.pl zapoznać można się ze szczegółami. Aby obejrzeć wystawę ze zdjęciami wieży Eiffla, wystarczy zakupić bilet wstępu.