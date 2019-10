Biblioteka Śródmieście zaprasza na ciekawe wydarzenia. Prawdziwa historia Kanadyjczyków, opowieści o przeszłości i inne atrakcje

Spotkamy m. in. Wojtka Drewniaka z Historia Bez Cenzury i Darka Rybackiego, twórcę mini-serialu o Rumi. Tydzień pełen wydarzeń zaczynamy 10 października od spotkania autorskiego z Joanną Gierak-Onoszko. O godzinie 17.00 opowie nam ona o swoim debiucie reporterskim pt. „27 śmierci Toby’ego Obeda”. Autorka przez 2 lata poznawała prawdziwą historię Kanadyjczyków. W swojej książce opisuje sytuacje, które wydają się niewyobrażalne. Jak pisze wydawca (Dowody na Istnienie): „27 śmierci Toby’ego Obeda to reporterska opowieść o winie i pojednaniu, zbrodni bez kary i ludziach, którzy wymykają się przeznaczeniu”. To spotkanie na pewno zapewni sporą dawkę emocji.

Historia Bez Cenzury

Następnego dnia rozpocznie się pierwszy blok cyklu „Biblioteka Inspiracji/Biblioteka Wiedzy”. Skupiać się będzie na historii i kosmosie. Zaczniemy od spotkania z youtuberem Wojtkiem Drewniakiem, który w imieniu ekipy z kanału Historia Bez Cenzury, opowie o swojej nowej książce. Dodatkowo każdy uczestnik spotkania obejrzy odcinek na żywo, będący fragmentem „Historia bez cenzury 4. Średniowiecze bez trzymanki”. Będzie to spotkanie dla młodzieży, ale też dorosłych, którzy chcieliby w lekki i przystępny sposób dowiedzieć się czegoś więcej z historii. Dla najmłodszych przewidziane są w tym czasie atrakcje przygotowane przez animatorów. Liczba miejsc ograniczona!

Opowieści o przeszłości

W sobotę o godzinie 11.00 czekają na nas warsztaty z Darkiem Rybackim pt. „Jest taka historia, czyli jak opowiadać o przeszłości?”. Dowiemy się jak wykorzystywać nowoczesne trendy i narzędzia komunikacji, aby nasze opowieści o historii były ciekawe. Twórca internetowy kieruje to spotkanie głównie do przewodników, nauczycieli i pracowników instytucji kultury, którzy chcieliby rozwinąć swoje kompetencje. Jednak każdy, kto chciałby dowiedzieć się czym jest urbex, hackowanie budynków, czy jak zorganizować grę miejską, również jest mile widziany!