24 elektryczne autobusy trafić mają do 2022 roku do Gdyni. Unia Europejska przekazuje 69 mln zł na ich zakup ZDJĘCIA

Wsparcie na ten cel, przyznane przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych , wynosi niemal 69 milionów złotych. Cały projekt kosztował będzie 81 mln zł. Brakującą kwotę dołoży samorząd. Za takie właśnie pieniądze zostaną zamówione nie tylko 24 elektryczne autobusy , osiem przegubowych i 16 standardowych, ale sfinansowana będzie także infrastruktura do ich ładowania. Samorządowcy zamierzają zlecić budowę siedmiu stacji pantografowych . Inwestycje takie zrealizowane zostaną na pięciu pętlach autobusowych i przystankach końcowych. Po dwie stacje dostępne będą przy przystanku Dom Marynarza u zbiegu al. Marszałka Piłsudskiego i ul. Tetmajera , a także na Witominie Leśniczówce , przy przystanku końcowym na ul. II Morskiego Pułku Strzelców. Natomiast pojedyncze ładowarki staną przy Dworcu Morskim koło Muzeum Emigracji , na przystanku końcowym na ul. Polskiej, ponadto na Oksywiu na ul. Godebskiego i na placu Kaszubskim przy ul. Wójta Radtkego.

Takie rozmieszczenie stacji pantografowych powoduje, że autobusy elektryczne nie będą mogły jeździć na wszystkich liniach. Pojazdy kursowały będą na ściśle określonych trasach. Pasażerowie komunikacji miejskiej skorzystają z nich na liniach 128, 133, 150, 190 i 282 oraz nocnych N40 i N94.

Jak się też okazuje, zakup autobusów możliwy jest dzięki współpracy samorządu z trójmiejskimi uczelniami.

- Ten projekt wynika nie tylko z działań władz miasta, ale ma także podbudowę naukowo-badawczą - mówi dr Marcin Wołek, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni. - Między innymi w ramach projektów realizowanych przez Uniwersytet Gdański i Politechnikę Gdańską powstał szereg opracowań, dzięki którym możliwe było skuteczne aplikowanie o zakup autobusów elektrycznych.

Pojazdy mają być wyposażone w silniki umiejscowione w osiach kół, co spowoduje znaczne ograniczenie poboru energii. Także ogrzewanie w autobusach będzie całkowicie elektryczne, co wyeliminuje jakąkolwiek emisję spalin.

- Elektrobusy powinny pojawić się na ulicach Gdyni na początku 2022 roku – mówi Lech Żurek, prezes zarządu gdyńskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej.

Aby było to możliwe, urzędnicy powinni już powoli przygotowywać się do rozpisania przetargu na zakup nowych autobusów. To ważne, gdyż warto pamiętać, że jedną z ostatnich procedur przetargowych na dostarczenie pojazdów komunikacji miejskiej trzeba było powtarzać.