W autobusie szeptem i nie obok kierowcy. W gdyńskich autobusach pojawiły się piktogramy z przekreślonym telefonem

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni uwzględnił ich postulat. W pojazdach pojawiły się już piktogramy z przekreślonym telefonem. Niektórych zdziwiły. Inni zinterpretowali je jako całkowity zakaz rozmów telefonicznych.

- Czy to oznacza, że jak jadę autobusem i dzwoni szefowa, od której muszę odebrać, to kierowca może mnie wyrzucić z pojazdu? - pyta mieszkanka Obłuża, która skontaktowała się z naszą redakcją.

Przedstawiciele gdyńskiego ZKM jednak uspokajają.

- To jedynie zalecenie, prośba dotycząca wszystkich głośnych rozmów, nie tylko telefonicznych - wyjaśniają.

Przyczyną wprowadzenia piktogramu nie były skargi pasażerów. Znaku przekreślonego telefonu, opatrzonego napisem „Prosimy o nieprowadzenie głośnych rozmów, w tym telefonicznych”, nie zobaczymy też w głębi pojazdu. Jest to po prostu reakcja na prośby kierowców. Skarżyli się oni, że są często rozpraszani głośnymi rozmowami przy kabinie. Wraz z modernizacją autobusów komunikacja miejska staję się coraz cichszym środkiem transportu. Szczególnie słychać to w nowszych modelach. W przedniej części pojazdu nie ma silnika, co powoduje, że głośne rozmowy są tym bardziej słyszalne.

Zarząd Komunikacji Miejskiej w informacji przesłanej do naszej redakcji informuje: “Kierowcy poprosili o taki piktogram, dający im podstawę do zwrócenia uwagi na niestosowne zachowanie pasażera. Wyrażając zgodę kierowaliśmy się przede wszystkim troską o bezpieczeństwo ruchu drogowego, gdyż takie zachowania ewidentnie rozpraszały kierowców. Zdecydowaliśmy się na taki ruch pod wpływem sygnałów od kierowców. Dość powszechne stało się bowiem prowadzenie przez pasażerów stojących bezpośrednio przy kierowcy bardzo głośnych rozmów, w tym przez telefony komórkowe. Kierowca, chcąc nie chcąc, stawał się uczestnikiem tej rozmowy, słuchającym rozpraszających treści, czasami obydwu rozmówców, gdyż zdarzało się nawet, że użytkownik telefonu włączał głośnik.”

Nowe przepisy w autobusach i trolejbusach wywołały już sporo komentarzy wśród pasażerów.

- Takie oznaczenia są jak najbardziej normalne - uważa Kamil, student, codziennie dojeżdżający na uczelnie komunikacją miejską. - Głośne rozmowy dekoncentrują kierowcę. Podczas jazdy samochodem też staramy się nie przeszkadzać i nie rozpraszać kierującego pojazdem. Kiedy ja prowadzę samochód na dłuższych trasach, to również staram skupić się na drodze i przeszkadzają mi hałaśliwe dźwięki pasażerów. Niestety często inni podróżni nie zwracają uwagi na otoczenie i wręcz krzyczą przez telefon, tak głośno, że są słyszani w całym autobusie. Szanujmy się. Rozmowy w autobusie są normalne, ale miejmy jakieś granice.

Inaczej tą sprawę widzi kolejna z pasażerek, pani Beata.

- Uważam, że najważniejszy w tym temacie nie jest problem głośnych rozmów w autobusie - podkreśla. - Rozmowy zawsze były, są i będą. Może powinno się wyciszyć kabiny kierowców, jeżeli tak bardzo im one utrudniają jazdę? Ja często będąc w autobusie słyszę z kabiny grające radio. Jeżeli muzyka im nie przeszkadza a rozmowy tak, to może kabiny powinny wyglądać tak jak w gdańskich tramwajach, gdzie motorniczy jest szczelnie zamknięty? - dodaje.

Przedstawiciele ZKM podtrzymują jednak swoje stanowisko, że umieszczenie piktogramów było uzasadnione.

- W związku z wywieszoną informacją kierowca ma możliwość przede wszystkim zwrócenia uwagi, poproszenia o przeniesienie się osoby rozmawiającej do tylnej części autobusu, itp. Kolejny problem, to korzystanie ze smartfonów i tabletów przy kierowcy w taki sposób, że ekran tych urządzeń zakłóca widoczność, odbija się w szybie na odcinkach tras bez oświetlenia, jak np. przez las z Dąbrowy do Wiczlina - czytamy w komunikacie, przesłanym przez ZKM.

