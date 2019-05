Parlamentarzyści opozycji chcą kontroli finansowania Rejsu Niepodległości. "Egzotyczna wycieczka dla PiS-owskiej kadry" ZDJĘCIA

- „Dar Młodzieży” witany był w portach całego globu przez liczne delegacje ministerstwa i zależnych od niego podmiotów, również uczelni - mówi Tadeusz Aziewicz. - Z różnych względów nie był on złą inicjatywą. Natomiast naszą rolą jest pozyskanie informacji o wszystkich kosztach i wydatkach publicznych, związanych z tym rejsem i ich ocenienie. NIK wydaje się najlepszym podmiotem, żeby to rzetelnie zrobić, ponieważ rejs był finansowany z bardzo wielu źródeł.

Wniosek w tej sprawie zgłosił gdyński parlamentarzysta Platformy Obywatelskiej Tadeusz Aziewic z, wiceprzewodniczący sejmowej komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Finanse rejsu miałaby prześwietlić Najwyższa Izba Kontroli. Współkierowana przez niego komisja zgłosiła już ten pomysł do planu pracy NIK na 2020 rok. Dziś nie wiadomo jednak dokładnie, czy do takiej kontroli dojdzie. Zaakceptować ten pomysł musi bowiem jeszcze sejmowa komisja ds. kontroli państwowej.

Do wniosku opozycji o kontrolę NIK rejsu odniósł się już Marek Gróbarczyk , minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Nazwał on postępowanie przedstawicieli PO „największym i najgorszym sposobem ignorancji niezwykle ważnego wydarzenia”.

- W taki sposób wybraliśmy trasę rejsu, żeby odwiedzić kluczowe dla nas kraje, z którymi rozwijamy relacje w zakresie gospodarki morskiej , jak Indonezja, Singapur, Japonia, Senegal, Republika Południowej Afryki, Meksyk, Panama, Wielka Brytania, czy Estonia - zaznacza Anna Moskwa. - Wizyta w każdym państwie była okazją do spotkań politycznych , promocji gospodarki morskiej i rozmów o współpracy na forum międzynarodowej organizacji morskiej IMO. Przypomnę, że w tym roku kandydujemy do IMO.

- W Londynie rozmawialiśmy też o transporcie morskim w kontekście groźby bezumownego Brexitu i o dalszej perspektywie żeglugi morskiej pomiędzy państwami - wymienia Anna Moskwa. - W Dżakarcie gdyńska Stocznia Remontowa Nauta podpisała list intencyjny o współpracy z indonezyjskimi przedsiębiorstwami, a Uniwersytet Morski w Gdyni i Akademia Morska w Szczecinie podpisały listy intencyjne o współpracy naukowej i dydaktycznej. Pierwsi studenci z Indonezji już studiują w Szczecinie. Tak samo zresztą, jak z Kolumbii i pozostałych państw, które odwiedziliśmy, co pokazuje, że mamy dobre uczelnie morskie. Żaglowiec stał się niepowtarzalnym tłem do różnorodnych działań kulturalnych, koncertów, wystaw i spektakli.

Dodaje ona, że w Londynie i Singapurze ambasady wspólnie z Polskimi Liniami Lotniczymi i Polską Organizacją Turystyczną zorganizowały na pokładzie „Daru Młodzieży” spotkania tour operatorów, promując walory turystyczne Polski.

Kolejnym dowodem według przedstawicieli ministerstwa na to, że Rejs Niepodległości był spektakularnym sukcesem jest, że pomysł ten podchwyciły inne państwa.

- W przyszłym roku rejs dookoła świata zorganizuje Hiszpania i Portugalia - mówi Anna Moskwa. - Celem będzie uczczenie 500 rocznicy wyprawy Ferdynanda Magellana. Natomiast Gdynię odwiedzi w przyszłym roku kolumbijski żaglowiec „Gloria”, którą to wizytę ustaliliśmy podczas spotkań w Szczecinie i Cartagenie. Zostaliśmy dostrzeżeni jako państwo, które ma nie tylko morze, ale także gospodarkę morską. Jest to główny sukces tego rejsu.

Z zarzutami parlamentarzystów opozycji nie zgadza się też kapitan Ireneusz Lewandowski, komendant „Daru Młodzieży”.

- Chciałbym powiedzieć jedną rzecz - mówi Ireneusz Lewandowski. - Nas już nie będzie, a historia tego rejsu zostanie. Tak samo było w 1933 roku, który do dziś wspominamy. Wszystko ze względu na podobny rejs „Daru Pomorza”.

Ireneusz Lewandowski zaznacza, że przedsięwzięcie było wielkim przeżyciem dla załogi i dla niego osobiście jako komendanta jednostki.

- Witano nas we wszystkich portach z wielkim aplauzem - mówi Ireneusz Lewandowski. - Nie była to tylko Polonia, lecz także ludzie mieszkający w tych krajach. Za każdym razem, kiedy statek miał już wychodzić, pytano nas ze łzami w oczach: Kiedy do nas wrócicie? Wzruszającym momentem było dla przykładu wejście do Stavanger. Statek witany był przez polskich robotników, pracujących na budowach. Powiewały tysiące biało-czerwonych flag. Świadczy to, że taki rejs był konieczny. Pokazał nasz kraj, kim my naprawdę jesteśmy. Zaistnieliśmy na morzach i oceanach całego świata.