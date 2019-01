Gdyńscy urzędnicy poszukają lepszych rozwiązań dla przebudowy ulicy Chwarznieńskiej [zdjęcia,wizualizacje]

Fragment jezdni, prowadzący do rozbudowujących się dzielnic w zachodniej części Gdyni, czyli Chwarzna i Wiczlina, ma zostać zmodernizowany w taki sposób, aby jak najrzadziej tworzyły się na nim wszechobecne dziś korki. Są to dobre wiadomości dla mieszkańców, gdyż eksperci od kilku już lat wskazywali, że forsowana dotychczas przez urzędników koncepcja przebudowy ulicy Chwarznieńskiej na Witominie nie rozwiąże problemu z notorycznymi zatorami drogowymi.

- Wypada mieć tylko nadzieję, że urzędnicy wpadną na jakiś lepszy pomysł, jak udrożnić dojazd do zachodnich dzielnic Gdyni, w których w przyszłości mieszkać może aż dwadzieścia tysięcy nowych mieszkańców - mówi Karol Elgiert z Chwarzna.

Nieoficjalnie wiadomo, że urzędnicy skłonni są rozważyć wskazywaną przez ekspertów koncepcję tzw. ruchu wahadłowego na ul. Chwarznieńskiej. Dotychczas włodarze Gdyni byli do niej sceptycznie nastawieni, twierdząc między innymi, że kierowcy nie będą w stanie przyzwyczaić się do takich zmian w ruchu i grozić będzie to wypadkami. Cały pomysł, którego orędownikiem jest m.in. Stefan Benkowski, były urzędnik Ratusza odpowiedzialny w nim dawniej za utrzymanie dróg, stosowany jest z powodzeniem w nowoczesnych miastach w Europie. Koncept polega na tym, że na trzypasmowych jezdniach w porannym szczycie komunikacyjnym dwoma nitkami ulicy kierowcy podążają w kierunku pracy i szkoły. Po południu, kiedy wracają do domów, sytuacja się odwraca. W przypadku ul. Chwarznieńskiej takie rozwiązanie oznaczałoby, że rano większa przepustowość zapewniona zostałaby dla kierowców samochodów osobowych i pasażerów zmierzających w kierunku Śródmieścia, a z kolei po południu dwa pasy jezdni udostępnione zostałyby dla osób wracających do Chwarzna i Wiczlina.

- Naszym zadaniem jest tworzenie takiej infrastruktury, która nie tylko w danym momencie najlepiej odpowiada na potrzeby rozwojowe miasta i potrzeby samych mieszkańców - mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni. - Musimy za każdym razem patrzeć na kilka, a czasami na kilkanaście lat do przodu. Cieszy fakt rozwoju Gdyni Zachód, ale jego tempo jest szybsze niż zakładaliśmy jeszcze pięć, sześć lat temu. To dobry moment, by tak zmodyfikować nasze zamówienie, by efekt finalny w największym stopniu odzwierciedlał potrzeby mieszkańców Chwarzna-Wiczlina. W związku z tym wkrótce przystąpimy do przygotowywania zmian w projekcie. Trudno w tej chwili określić datę ogłoszenia kolejnego przetargu, z pewnością nie nastąpi to w tej chwili. Przed nami praca do wykonania.

Według prognoz na Chwarznie i Wiczlinie za dwanaście lat może zamieszkać nawet 50 tysięcy osób. Już dziś swoje domy i mieszkania ma w tych dzielnicach niemal trzydzieści tysięcy gdynian.

Pierwsze przymiarki koncepcyjne do poszerzenia ul. Chwarznieńskiej zainicjowano ponad 15 lat temu. W międzyczasie zrealizowano dwa z trzech etapów przebudowy tej ulicy. Obecna dokumentacja dla realizacji tej inwestycji powstała w 2008 roku i pomimo, że była wielokrotnie aktualizowana i uzupełniana, to jej główne założenia pozostały niezmienione. Jak deklarują urzędnicy, kluczową kwestią jest obecnie taka rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej i ulic przyległych, by przepustowość nowego układu drogowego odpowiadała liczbie mieszkańców. Władze miasta podjęły decyzję, by w pierwszej kolejności zmodyfikować istniejącą dokumentację dla robót budowlanych i dopiero w oparciu o nią ogłosić powtórny przetarg, którego dotychczas nie udało się rozstrzygnąć.