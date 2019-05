Dywizjon Okrętów Bojowych ma nowego dowódcę. To kmdr Grzegorz Mucha ZDJĘCIA

Później m.in. dwukrotnie uczestniczył w wykonywaniu zadań w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego Pułaski na Morzu Śródziemnym. W 2011 roku powierzono mu obowiązki dowódcy fregaty ORP Gen. T. Kościuszko, którą dowodził do 2016 roku.

To absolwent Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W 1997 roku objął stanowisko dowódcy działu rakietowo-artyleryjskiego na ORP Puck. Następnie został zastępcą dowódcy tego okrętu.

Uroczyste przekazanie obowiązków nowemu dowódcy Dywizjonu Okrętów Bojowych zostało zorganizowane we wtorek w Porcie Wojennym w Gdyni. Kmdr Grzegorz Mucha przejął dowodzenie od kmdr por. Radosława Hurbańczuka.

- Okręt pod jego dowództwem wielokrotnie brał udział w ćwiczeniach międzynarodowych sił morskich państw NATO - informuje 3 Flotylla Okrętów. - Przez ostatnie 3 lata kmdr Grzegorz Muchapełnił obowiązki w Oddziale Gestorstwa i Rozwoju Dowództwa Generalnego RSZ.

Dywizjon Okrętów Bojowych 3 Flotylli Okrętów

To dwie fregaty rakietowe typu Oliver Hazard Perry, trzy okręty rakietowe typu Orkan oraz korweta zwalczania okrętów podwodnych. - Zadania do jakich są przeznaczone to m.in. wykonywanie uderzeń rakietowych, zwalczanie napadu z powietrza, osłona przeciwokrętowa, a także patrolowanie, ochrona własnych szlaków komunikacyjnych i poszukiwanie oraz zwalczanie okrętów podwodnych - informuje 3 Flotylla Okrętów MW.