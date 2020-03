Zwolniony przez policję lokal przy ul. Chwarznieńskiej w Gdyni zajmą strażnicy miejscy. "Funkcjonariusze powinni być blisko ludzi" ZDJĘCIA

Przeniesie się do niego co najmniej kilkunastu funkcjonariuszy pracujących dziś w Kolibkach i innych referatach, w tym dzielnicowym i do spraw wykroczeń. W lokalu na Witominie o powierzchni 245 metrów kwadratowych dyżury strażników pełnione mają być w dni powszednie. W ostatnich latach pracowali w nim policjanci, ale kilka tygodni temu przeniesiono ich do nowoczesnej siedziby na Chwarznie.

- Pomieszczenia po komisariacie chcemy przeznaczyć na potrzeby Straży Miejskiej - mówi Andrzej Bień, pełnomocnik prezydenta Gdyni ds. bezpieczeństwa. - Czekamy w tej chwili na wydanie go przez Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku. Policjanci z Witomina wyprowadzili się już całkowicie, z całym sprzętem i dokumentami.

Andrzej Bień dodaje, że pracownicy Urzędu Miasta Gdyni odbyli już wizytację w budynku przy ul. Chwarznieńskiej.

- Wiemy, że potrzebny jest generalny remont tego lokalu i znajdujących się w nim pomieszczeń, włącznie z położeniem sieci i innych systemów – mówi Andrzej Bień. - Te prace na pewno nie zamkną się w ciągu paru dni, czy nawet tygodni. Liczymy jednak, że w stosunkowo niedługim czasie lokal wróci do zasobów miasta. Chcemy, aby strażnicy miejscy byli jak najbliżej mieszkańców. W niedalekiej odległości od przyszłej strażnicy planowany jest dom sąsiedzki. Dobrze więc, że w centralnym punkcie Witomina pojawią się funkcjonariusze i pełnione będą dyżury.

