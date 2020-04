Zrobili imprezę w willi na Kamiennej Górze w trakcie narodowej kwarantanny. Interweniowała policja

W sobotę funkcjonariusze ukarali mandatami 5 osób, które wspólnie bawiły się w willi na Kamiennej Górze. Jednak to nie wystraszyło imprezowiczów, których w niedzielę, w tym samym mieszkaniu, było już 14. Wobec każdego z nich policja skierowała wnioski do sądu.

- Kara nie poskutkowała, bo następnego dnia w tym samym mieszkaniu zrobiono jeszcze większą imprezę - powiedział PAP w poniedziałek Jarosław Biały z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. - Funkcjonariusze z patrolu interwencyjnego zastali na miejscu 14 osób. Wobec wszystkich policja skierowała wnioski do sądu o ukaranie.

Czternastu imprezowiczów, wobec których zostały skierowane wnioski to osoby w wieku od 20 do 30 lat. Przez cały weekend gdyńscy funkcjonariusze ukarali również kilka osób mandatami za wejście na plażę, na bulwary nadmorskie i do lasów.