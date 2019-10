Zasłużeni dla Gdyni odeszli od nas w tym roku. Pamiętamy jednak o ich dokonaniach. Pozostali w naszych sercach ZDJĘCIA

Prof. Jan Łopuski Gdynianin, wybitny ekspert w dziedzinie prawa morskiego. Ostatni oficer Komendy Obwodu ZWZ-AK Dębica. Więzień NKWD. Pożegnaliśmy go we wrześniu.

Aleksander Pawelec Ostatniego, żyjącego do niedawna obrońcę Kępy Oksywskiej, pożegnaliśmy na Cmentarzu Marynarki Wojennej. Osobiście znał admirała Józefa Unruga i pułkownika Stanisława Dąbka. Był bohaterem. Już drugiego dnia II wojny światowej został ranny, ale na własną prośbę wypisał się ze szpitala, aby wrócić na front.

Paweł Adamowicz Jego śmierć wstrząsnęła nie tylko Trójmiastem i Gdynią, lecz była szokiem dla całej Polski i odbiła się szerokim echem w świecie. Zaatakowany przez nożownika podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zmarł w szpitalu. Był jednym z liderów lokalnej społeczności i orędownikiem mocnej metropolii. Choć związany z Gdańskiem jako jego prezydent, opłakiwały go tysiące gdynian, uczestnicząc w pogrzebie i wpisując się do księgi kondolencyjnej.

Irena Becker

Córka Teofila Zegarskiego. Nauczycielka, postać legendarna w prawdziwym tego słowa znaczeniu. Znana nie tylko w swoim ukochanym Orłowie, ale w całej Gdyni. Osoba zasad, dobrego serca i wielkiej odwagi. Ciężka praca i dobro uczniów zawsze były u niej na pierwszym miejscu. Pożegnaliśmy ją w sierpniu na cmentarzu w Orłowie.

Eugeniusz Lademann

Artysta, rzeźbiarz. Choć mieszkał w Rumi, to ukochał sobie także Orłowo, gdzie przez lata był wychowawcą, dyrektorem i po prostu przyjacielem młodzieży z Zespołu Szkół Plastycznych. Jego zasługi dla rozwoju sztuki w Gdyni są nie do przecenienia. Pożegnaliśmy go w lipcu.

Piotr Kołodziejczyk

Absolwent Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni. Były poseł, dowódca 3 Flotylli Okrętów i Marynarki Wojennej, minister obrony narodowej. W latach 1986-1989 dowódca Marynarki Wojennej. Pożegnaliśmy go we wrześniu na Cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni.