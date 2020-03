Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni ogranicza liczbę pasażerów w autobusach i trolejbusach. Zmiany nastąpią od czwartku

Choć pojazdy komunikacji miejskiej w Gdyni nadal jeżdżą, to sukcesywnie, od dziesięciu dni, wprowadzane są w nich kolejne obostrzenia i dodatkowe środki ostrożności. Tym razem jest to ograniczenie liczby osób w jednym pojeździe, aby zminimalizować ryzyko zarażenia się koronawirusem. Od czwartku, jeśli zainteresowanie jakimkolwiek kursem będzie wyższe, niż 20 osób w pojeździe krótkim oraz 40 w przegubowym, na tę samą linię podstawiany będzie kolejny, dodatkowy autobus lub trolejbus. Kierowcy zostali zobligowani, aby zgłaszać takie przypadki drogą radiową.

Zobacz także: Ciepły guzik w pojazdach komunikacji miejskiej w Gdyni przestał działać w obawie przed koronawirusem. Drzwi, jak za dawnych czasów, otwierają kierowcy

Wysłanie w trasę w takiej sytuacji tzw. "kursu bis" co prawda opóźni czas dojazdu do celu części pasażerów, ale wiadomo, że w obecnej sytuacji priorytetem jest powstrzymanie szerzenia się śmiertelnie groźnego wirusa. W niektórych, innych europejskich krajach, gdzie nie zastosowano na czas odpowiednich środków ostrożności, zabija on obecnie już po kilkaset osób dziennie.