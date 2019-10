Żaden pies z Ciapkowa nie spędzi już zimy na zewnątrz. Gdynia oddała do użytku kolejny pawilon dla psów ZDJĘCIA

Ocieplany i klimatyzowany pawilon z wybiegami zewnętrznymi pomieści do 170 czworonogów. Psy, które do tej pory przebywały w najstarszej części schroniska – zewnętrznych boksach – zimę spędzą już w komfortowych warunkach. To kolejny, po wyremontowanej w zeszłym roku kociarni, obiekt oddany do użytku w schronisku.

Inwestycję w całości sfinansowało miasto Gdynia. Jej koszt wyniósł blisko 4 miliony złotych. Pod opieką załogi Ciapkowa jest obecnie 140 psów. - Nie będzie już zamarzniętych wąsów czy łapek - mówi Anna Elgert z Ciapkowa. - Wszystkie psiaki zimę spędzą w ogrzewanym domu. Cieszymy się ogromnie, czekaliśmy na to naprawdę długo. Jesteśmy bardzo wdzięczni miastu za sfinansowanie tego projektu. Kiedyś mieliśmy w tym miejscu wybiegi leśne, potem kaflowe. Te zwierzęta, które były na zewnątrz, wprowadziły się do nowego pawilonu. Zazwyczaj siedzą parami. Łączymy je po to, żeby miały towarzystwo. Na terenie schroniska trwają już prace na rzecz wybudowania następnego budynku. Tam, gdzie kiedyś mieściły się stare boksy dla psów, powstanie budynek weterynarii, który będzie jednocześnie szpitalikiem i izolatką. Budowla o powierzchni 204 m kw. w stanie surowym zamkniętym zostanie ukończona jeszcze przed zimą. Natomiast już latem przyszłego roku planowane jest rozpoczęcie leczenia pierwszych czworonożnych pacjentów. - Konsekwentnie modernizujemy infrastrukturę gdyńskiego schroniska – zaznacza Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. - Już dziś jest to miejsce na miarę nowoczesnego miasta, w którym dzieją się rzeczy ważne i potrzebne. Z dumą obserwujemy skalę adopcji zwierząt, które trafiają do schroniska oraz ogromne zaangażowanie mieszkańców Gdyni w życie i funkcjonowanie tego miejsca. Dobre i profesjonalne zaplecze przyczynia się do tego, że wbrew schematom nie jest to typowe przygnębiające schronisko, a przystań dla chwilowo bezdomnych zwierząt i ludzi, którzy chcą im pomagać. OTOZ Animals przejęło prowadzenie schroniska już trzynaście lat temu. Od tego czasu tysiące bezdomnych zwierząt trafiło do kochających rodzin. Wiele innych jednak nadal czeka na adopcję. Ciapkowo jest czynne 7 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 - 17:00, w sobotę 11:00 - 16:00 i niedzielę 11:00 - 15:00.