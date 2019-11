"Z miłości do Gdyni". Bohater lub Bohaterka Gdyni poszukiwani. Galeria Klif organizuje wyjątkowy konkurs

To własnie 25 lat temu, w ramach konkursu w "Dzienniku Bałtyckim", wybrano nazwę dla otwartej 2 lata później Galerii Klif.

Tym razem zapraszamy wszystkich mieszkańców do wyjątkowego plebiscytu. Każdy może zaproponować osobę, która zasługuje według niego na zaszczytny tytuł ”Bohatera Gdyni”, a kapituła, w której oprócz przedstawicieli Galerii Klif i "Dziennika Bałtyckiego" znajdą się też przedstawiciele samorządu gdyńskiego oraz Muzeum Miasta Gdyni, wyłoni dziesięciu laureatów, w tym zwycięzcę rywalizacji.

Uroczysta gala w Galerii Klif

Bohatera Gdyni poznamy podczas uroczystej gali 15 grudnia 2019 roku, zorganizowanej w Galerii Klif. Kryteria są dość szerokie, wskazują raczej cechy osobowości, którym powinien posiadać zwycięzca plebiscytu, niż konkretne osiągnięcia.

Powinna to być osoba nietuzinkowa, biorąca sprawy w swoje ręce, odnosząca sukcesy w swojej dziedzinie i jednocześnie dzieląca się z innymi swoją wiedzą, czasem, pomysłami. Osoba odważna i bezkompromisowa, inspirująca innych do działania. Jest jeszcze jeden warunek, najważniejszy - jest nim miłość do Gdyni wyrażająca się w poznawaniu i propagowaniu jej dziejów, budowaniu jej przyszłości, poszanowaniu jej środowiska i rozwijaniu społeczności lokalnej.