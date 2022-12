Z ligi chuliganów na listę bestsellerów. Fenomen Zbigniewa Rybaka

*Wywiad dotyczy zjawiska społecznego, jakim jest stadionowe chuligaństwo i nie ma na celu promowania takich postaw.

Dlaczego „Syn Józefa” pojawił się w tytule?

Bo jestem współczesnym wikingiem, a w starym średniowieczu mówiono: imię, nazwisko, syn kogo. Tata odszedł, gdy byłem młody. Miał 48 lat, gdy zginął w wypadku, ja miałem wtedy 24 lata. Teraz spędzalibyśmy wiele fajnych chwil. Ta książka to...

Hołd?

Myślę, że nie. Ale myślę, że gdyby żył… Na początku nie był ze mnie dumny. Dziś? Myślę, że tak.

Nie posądzam Cię o brak pieniędzy, ani popularności. Masz w kibicowskim środowisku renomę legendy, o czym mówią nawet twoi zapiekli przeciwnicy. Po co książka, którą napisaliście wspólnie z Grzegorzem Majewskim?

Okazało się, że wiele osób poznając moje życie zauważyło we mnie określone cechy - nie to, że jestem chuliganem, że mam pieniądze, że sobie radzę, tylko to, że jestem autentyczny. Sadzę, że dzięki temu udało mi się wytłumaczyć fenomen chuligaństwa, tego „sport madness”.