XXI edycja konkursu "Zapraszamy ptaki do Gdyni". Do piątku 7 lutego można przynosić budki lęgowe i karmniki ZDJĘCIA

Prace przynosić można jeszcze do piątku 7 lutego do Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24. Oceniane będą następnie w dwóch osobnych kategoriach: budki lęgowe i karmniki. Każdy uczestnik wykonać może tylko jedną pracę. Do konkursu nie można zgłaszać budek lęgowych i karmników zakupionych w sklepach. Autorom dziesięciu najlepszych prac w każdej kategorii przyznane zostaną nagrody. Przewidziane są także wyróżnienia, w tym dla szkół, z których dzieci wykonają najwięcej budek lęgowych i karmników. Zwycięzcy ogłoszeni zostaną najpóźniej 14 lutego. O szczegóły konkursu zapytać można urzędników z Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni pod nr tel. 58 668 84 78.

Budki lęgowe i karmniki zostaną następnie rozdane osobom, szkołom i instytucjom, które zobowiążą się do ich zamontowania na własnym terenie i dbania o nie. Przy okazji uczestnicy konkursu dowiedzą się, w jaki sposób odpowiednio dokarmiać ptaki, aby nie zrobić im krzywdy.