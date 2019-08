Wystawa prac Andrzeja Sochy w Galerii Tygiel w Śródmieściu Gdyni. Prace oglądać można do 15 października

Wystawa „Gdańsk - złote wrota Rzeczpospolitej” przedstawia abstrakcyjne malarstwo w kilku odsłonach tematycznych. Niektóre z obrazów pokazują geometryczne formy w których kształty, ich proporcje i zestawienia akcentów kolorystycznych dają wrażenie dynamiki w przestrzeni, w której ruch nie jest pokazany dosłownie. Na innych pracach możemy dostrzec figuratywne przedstawienie postaci. Czasami jest to tętniąca życiem ulica, czasem intymna scena przywodząca na myśl pracownie artystyczną w której modelka „zwierza się” w niebanalny sposób ze swojej nagości. Dodatkowo warto podkreślić, że świetnie dobrane ramy nie odciągają uwagi i swoją smukłością pasują do częstych, linearnych form z obrazów. Prace Andrzeja Sochy można obejrzeć w gdyńskim Tyglu do 15 października 2019 r.

Wystawę zorganizowała Daria Sołtan-Krzyżyńska z Stowarzyszenia Promocji Artystów Wybrzeża Era-Art., które od 20 lat prowadzi w Gdyni lokal artystyczny Tygiel.

- Zaprosiłam Andrzeja Sochę, bo zachwyciłam się jego pracami, które miałam okazję zobaczyć u niego w domu. Byłam tam przy okazji odbierania od niego obrazów po wystawie w Druskiennikach. Stwierdziłam wtedy, że jego prace chcę mieć w Tyglu- wspomina Daria Sołtan-Krzyżyńska.

W tych okolicznościach obrazy trójmiejskiego- choć urodzony w Lublinie- artysty plastyka, który ukończył Wydział Malarstwa i Rzeźby gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, znalazły się w Gdyni. -To jest moja pierwsza wystawa w Mieście, ale przed laty sprzedawałem prace w DS-ie. Bardzo dużo obrazów wypłynęło do Korei, Hong Kongu czy Niemiec. Kupowali je armatorzy statków – wspomina Andrzej Socha, zapraszając do obejrzenia prac.