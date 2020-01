Wypalali kable 200 metrów od siedziby strażników miejskich w Gdyni. "Nakrył" ich patrol mundurowych ZDJĘCIA

Kłębowisko czarnego dymu zauważyli dziś w południe strażnicy miejscy, wracający z patrolu do swojej siedziby przy ul. Zakręt do Oksywia w Gdyni. Okazało się na szczęście, że to nie pożar, a zadymienie powstało na skutek działalności złomiarzy.

Mundurowi nieopodal ul. Morskiej i jednego z tamtejszych marketów zastali dwóch mężczyzn, wypalających kable. - Obaj byli zdziwieni, czego chcą funkcjonariusze - informuje Leonard Wawrzyniak, rzecznik gdyńskiej Straży Miejskiej. - Poinformowali, iż chcieli wypalić jedynie kable w celu pozyskania miedzi i zarobienia paru złotych.

Takie tłumaczenia jednak nie pomogły i mundurowi nie odstąpili od interwencji. Wezwali straż pożarną, która ugasiła toksyczne ognisko. Na podstawie zapisów Ustawy o odpadach obaj mężczyźni ukarani zostali też mandatami po 500 złotych.