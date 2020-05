Wypadek w Gdyni na ulicy Morskiej. Samochód ciężarowy zderzył się z karetką pogotowia

Rozbił trzy auta, wjechał w sklep – był kompletnie pijany

Trzy rozbite auta oraz zniszczona witryna sklepowa przy ul. Śląskiej w Gdyni – to skutki brawurowej jazdy 26-latka, sprawcy zdarzenia, do którego doszło minionej nocy, 27 kwietnia. Jak ustalili pracujący na miejscu policjanci, mężczyzna miał ok. 2 promili alkoholu we krwi.