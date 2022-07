Wycieczki rowerowe do 8 km od Gdyni. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 9 - 10 lipca?

Ścieżki rowerowe w pobliżu Gdyni

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 8 km od Gdyni, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

🚲 Trasa rowerowa: Po ciemku na Bulwar i Skwer w Gdyni

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 31,39 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 164 m

Suma podjazdów: 963 m

Suma zjazdów: 957 m

Trasę dla rowerzystów z Gdyni poleca Tabrzo

Trasa po pracy, więc o tej porze po ciemku. Dlatego większość po ścieżkach przynajmniej częściowo oświetlonych. Mając jednak dwie latarki mogłem pokusić się o jazdę w kompletnie ciemnym lesie.

Bulwar i Skwer w Gdyni jak zwykle urzekające ale temperatura momentami spadała poniżej zera, szczególnie nad wodą i w lesie ;)

Po drodze kilka ciekawych punktów turystycznych, między innymi pomnik Marszałka Piłsudskiego i charakterystyczne jednostki pływające przy Skwerze.