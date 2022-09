Wycieczki rowerowe do 8 km od Gdyni. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 3 - 4 września?

Do wycieczki skłoniły mnie foty na fb wykonane z punktu widokowego na Kamiennej Górze. Dawno tam nie byłem i rzeczywiście widoczki są niezłe. Przydałoby się przyciąć jeszcze parę przeszkadzających krzewów i drzewek i byłby najlepszy punkt widokowy w Polsce! ;) Nawiguj

5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 8 km od Gdyni, które wypróbowali inni rowerzyści.

🚲 Trasa rowerowa: Przez Gołębiewo i Owczarnię na Wzniesienie Marii i Kleszą Drogę

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 37,85 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 205 m

Suma podjazdów: 1 786 m

Suma zjazdów: 1 800 m

Tabrzo

Gdzie ta wiosna? Poszukiwania pierwszych oznak wiosny zakończone niepowodzeniem :) Spróbujemy za tydzień.

Trasa po znanych szlakach, których część w połowie marca jest mocno rozjeżdżona przez ciężki sprzęt - jak co roku zresztą. Ale za to między Osową i Owczarnią odbudowują starą drogę do Owczarni i ścieżkę w kierunku Osowej również ... coś za coś :)

🚲 Trasa rowerowa: Rezerwat Przyrody Kępa Redłowska

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 21,58 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 147 m

Suma podjazdów: 440 m

Suma zjazdów: 439 m