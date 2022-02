Wycieczki rowerowe do 8 km od Gdyni. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 26 - 27 lutego?

Rowerem z Gdyni

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 8 km od Gdyni, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 26 lutego w Gdyni ma być 5°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 27 lutego w Gdyni ma być 5°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Do Matemblewa

Stopień trudności: 2

Dystans: 45,88 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 146 m

Suma podjazdów: 1 264 m

Suma zjazdów: 1 303 m

Trasę rowerową mieszkańcom Gdyni poleca Tabrzo

Niedzielna trasa do Matemblewa i z powrotem. Trochę górek po drodze, ale trasa bardzo prosta i przyjemna - taka jak dzisiejsza pogoda. Owszem, był chłodny wiatr, ale piękne słońce rekompensowało chłód.

