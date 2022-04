Wycieczki rowerowe do 8 km od Gdyni. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 30 kwietnia - 1 maja?

Wycieczki rowerowe z Gdyni

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 8 km od Gdyni, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 30 kwietnia w Gdyni ma być 12°C. Nie powinno padać. W niedzielę 01 maja w Gdyni ma być 12°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

🚲 Trasa rowerowa: Do Rezerwatu Wąwóz Huzarów trochę pokręconą trasą

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 44,17 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 47 min.

Przewyższenia: 141 m

Suma podjazdów: 1 504 m

Suma zjazdów: 1 516 m

Tabrzo poleca trasę rowerzystom z Gdyni

Dzisiejszą wycieczkę w kierunku Rezerwatu Wąwóz Huzarów rozpocząłem nie trzymając azymutu i nie ułatwiając sobie życia ;)

Rozpocząłem zjeżdżając w kierunku linii kolejowej Gdynia-Gdańsk/Kościerzyna przejeżdżając przez wiadukt, który staje się coraz bardziej niebezpieczny ze względu na znikające barierki (złomiarze).

Następnie obok Końskich Łąk drogą rowerową pod wiaduktem i przez Źródło Marii w kierunku Gołębiewa gdzie jak zwykle pełno amatorów jeździectwa (a może by tak kiedyś zmienić rumaka?).

Dalej Drogą Nadleśniczych w kierunku Spacerowej, Kościerskiej i Bytowskiej skręcam na Szwedzką Groblę i dojeżdżam do "Totemu" na skrzyżowaniu szlaków. "Totem" to moja nazwa - pozostałości po drzewie stojącym na środku skrzyżowania.

Dalej miałem jechać Skandią, ale skręciłem, bo zauważyłem ścieżki na których jeszcze nie mnie nie było ;) Minąłem Górę Wiecha (112mnpm) i Głowicę (122mnpm) aby znaleźć się znów na szlaku Skandii. Z doliny Samborowa podjechałem Lipnicką Drogą (niestety na zawodach się nie udało ;( ).

Skręcam w lewo z Lipnickiej i wjeżdżam w Rezerwat "Wąwóz Huzarów" - Bardzo dobrze, że to rezerwat bo jeszcze w takim stanie może przetrwać bardzo długo. Miejsce polecam o każdej porze rok, a szczególnie wczesną wiosną i późną jesienią kiedy brak liści nie przesłania rzeźby terenu.

Wracam na Lipnicką i dalej Kleszą Drogą w Kierunku Bytowskiej, ale żeby nie było za łatwo zamiast Rynarzewską podjeżdżam Drogą Marnych Mostów aby kolejny raz zaliczyć agrafkę na tej drodze.

Powrót przez Owczarnię i znów Gołębiewo, Wielki Kac i Karwiny ... dość szybko bo burza tuż, tuż ...

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Trzy punkty widokowe we wrzeszczańskich lasach

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 49,71 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 60 min.

Przewyższenia: 144 m

Suma podjazdów: 915 m

Suma zjazdów: 915 m