Wycieczki rowerowe do 8 km od Gdyni. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 3 - 4 września?

Rowerem w okolicy Gdyni

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 8 km od Gdyni, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 33,45 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 146 m

Suma podjazdów: 748 m

Suma zjazdów: 801 m

Trasę dla rowerzystów z Gdyni poleca Tabrzo

Chyba najpiękniejsza niedziela tegorocznego października. Co prawda w lesie już trochę chłodnawo i przy ponad 30 km/h lepiej się było ubrać cieplej. Żółty już góruje nad zielonym :)

🚲 Trasa rowerowa: Szlak rowerowy między Gdynią Chwarzno a Dąbrową

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 3,28 km

Czas trwania wyprawy: 12 min.

Przewyższenia: 58 m

Suma podjazdów: 71 m

Suma zjazdów: 70 m