Wycieczki rowerowe do 8 km od Gdyni. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 17 - 18 grudnia?

Ścieżki rowerowe w okolicy Gdyni

🚲 Trasa rowerowa: Przez Wąwóz Huzarów na Kozacką Górę

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 62,25 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 128 m

Suma podjazdów: 950 m

Suma zjazdów: 949 m

Trasę dla rowerzystów z Gdyni poleca Tabrzo

Wycieczka na wieżę widokową zlokalizowaną na gdańskim Ujeścisku. Wieża popularnie nazywana jest "Kozaczą Górą" jednak wzniesienie, na którym wieżę postawiono nosi nazwę Góry Kozackiej (tylko 75,4 m npm). Nazwa pochodzi od Kozaków, którzy wraz z Rosjanami oblegali Gdańsk w pierwszej połowie XIX wieku.

Tak się złożyło, że po drodze zahaczyliśmy o Wąwóz Huzarów ... bo był prawie po drodze ;) To piękne miejsce i wszystkich, którzy dają radę z wielką chęcią tam zabieram. Uważam że granice rezerwatu powinny zostać rozszerzone na wschód o 300m i północny-wschód o 500m.

