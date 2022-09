Wycieczki rowerowe do 8 km od Gdyni. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 10 - 11 września?

Wycieczki rowerowe w okolicy Gdyni

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 8 km od Gdyni, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

🚲 Trasa rowerowa: Przez bulwary na Pachołek i Górę Kościuszki

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 33,59 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 176 m

Suma podjazdów: 1 076 m

Suma zjazdów: 1 084 m

Rowerzystom z Gdyni trasę poleca Tabrzo

Zahaczając o molo w Orłowie i Sopocie, szlifując nadbrzeżne bulwary dotarłem do lasu ulubionym podjazdem na Pachołek i Górę Kościuszki. Powrót raczej standardowy Drogą Nadleśniczych. Super pogoda, podobna do wczorajszej chociaż cieplej aż o około 1 stopień! ;)

Nawiguj