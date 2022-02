Wycieczki rowerowe do 8 km od Gdyni. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 19 - 20 lutego?

Trasy rowerowe w okolicy Gdyni

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 8 km od Gdyni, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: 25 mostów nad Kaczą

Stopień trudności: 2

Dystans: 42,89 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 177 m

Suma podjazdów: 1 509 m

Suma zjazdów: 1 471 m

Tabrzo poleca trasę rowerzystom z Gdyni

Dzisiejsza trasa już dawno chodziła mi po głowie ... a gdyby tak przejechać wszystkimi mostami/mostkami nad naszą Kaczą rzeczką.

Trochę żałuję, że nie zrobiłem tego wcześniej bo teraz po lipcowych ulewach 3 mostków już/na razie? nie ma :(

Część z mostków szumnie nazwana mostami to tylko przepusty, ale są też i kładki oraz prawdziwe drogowe mosty ... i jeden kolejowy.

Powrót już nie nad Kaczą, ale trochę po górkach :)

