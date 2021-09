Wycieczki rowerowe do 8 km od Gdyni. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 18 - 19 września?

Krótka trasa po pracy na jedno z ulubionych miejsc spacerów gdynian - Cypel Redłowski znajdujący się w Rezerwacie Przyrody o tej samej nazwie. Możliwości dojazdu jest kilka: ja wybrałem wjazd od strony szpitala w Redłowie, ale najłatwiej jest chyba wjechać od strony plaży w Orłowie jadąc obok budynku Szkoły Plastycznej a potem odbić w prawo na ścieżkę ogrodzoną z obu stron solidnym drewnianym płotem, który widać zresztą na kilku zdjęciach z trasy. Przebywając w Trójmieście Rezerwat ten należy koniecznie odwiedzić nie tylko ze względu na widoki z korony klifu, ale również na bardzo urozmaiconą, ciekawą rzeźbę terenu porośniętą bujną roślinnością oraz licznymi ścieżkami spacerowymi i rowerowymi. Pamiętam czasy, kiedy teren samej korony Cypla Redłowskiego był niedostępny dla turystów i ogrodzony siatką na dość dużym obszarze. Teraz nie ma żadnych płotów i zakazów ... i to wcale nie jest takie dobre, bo z jednej strony duży ruch turystyczny przyspiesza z pewnością degradację cypla, a poza tym ludzie wchodzą dosłownie wszędzie ... jeszcze trochę i znajdzie się ekstremalny wariat, który będzie chciał np. skoczyć na rowerze z klifu ... Nawiguj

Gdański Oddział PTTK wytyczył rowerowy szlak łączący Gdynię Chwarzno z Dąbrową. Trasa liczy 3,3 km i wiedzie leśnymi duktami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Z Chwarzna do Dąbrowy szlak pokonuje się dość łatwo. Początkowo, aż po tunel pod obwodnicą jedziemy z górki, a następnie droga pnie się ku górze. Po drodze szlak łączy się z oznakowanym kolorem niebieskim, głównym szlakiem rowerowym naszych lasów, który wiedzie z Gdańska Złotej Karczmy do Wejherowa.

Wycieczkę szlakiem rozpoczynamy w Gdyni Chwarzno, na skraju lasu, nieopodal skrzyżowania świetlnego przy ul. Chwarznieńskiej. Tuż za szlabanem szlak zagłębia gęstwinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Przez pierwszy kilometr jedziemy dość szerokim duktem wyłożonym płytami betonowymi, nawierzchnię taką mamy aż po skrzyżowanie szlaków rowerowych. W tym miejscu szlak żółty, którym podążamy dochodzi do niebieskiego – głównego, leśnego szlaku rowerowego. Śledząc dalej żółte oznakowanie zjeżdżamy do potoku Kaczej. Po pokonaniu przepustu nad strumykiem zmienia się także nawierzchnia – na utwardzoną drogę gruntową. Nieco dalej słychać już obwodnicę, niebawem pokonujemy ją przepustem, po czym trasa zaczyna mozolnie piąć się ku Gdyni Dąbrowie. Szlak kończy się przed osiedlem przy ul. Wiczlińskiej. Nawiguj

Krótka wycieczka rowerowa, której celem była m.in. Góra Szubieniczna w Gdańsku. Po drodze odwiedziłem sporo ciekawych miejsc. Trasa jest łatwa do pokonania, ale miejscami wymaga większego wysiłku ze względu na ukształtowanie terenu. Polecam tą trasę. Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Tczew na przełaj

Stopień trudności: 1

Dystans: 158,84 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 122 m

Suma podjazdów: 494 m

Suma zjazdów: 455 m

Wycieczka rowerowa do Tczewa. Po drodze sporo ciekawych miejsc: domy podcieniowe, kościoły, cmentarze, zabytkowy wiatrak oraz zabytkowy most na Wiśle w Tczewie. Trasa jest łatwa do pokonania, ale dla osób, które zaczynają przygodę z rowerem polecam podzielenie wycieczki na 2-3 etapy.

