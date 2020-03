Wokalistki, wokaliści i zespoły z Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni na festiwalu w Koninie. Kolejne sukcesy wychowanków MDK

Jak można też było się tego spodziewać, kolejne ich występy ostatnich miesiącach zakończyły się sukcesami, a młodzi artyści wrócili do Gdyni zadowoleni. Awans uzyskały zespoły "Kropki" i "Granda", a także soliści: Wiktoria Plichta oraz Wiktoria Konys (kategoria wiekowa do 8 lat), Wiktoria Rozenko (kategoria wiekowa 14-16 lat) Szymon Lubicki (kategoria wiekowa 11-13 lat) i Maciej Antończak (kategoria wiekowa 14-16 lat). Oznacza to, że już w czerwcu staną do rywalizacji z najlepszymi zespołami z Polski i zagranicy.

Trenerkami wokalistek, wokalistów i tancerek z Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni są Elżbieta Cupiał, dyrektor placówki, Kamila Hamerska, Anna Ziemann i Ewa Szwajlik.

W siedzibie MDK przy ul. Grabowo 2 niemal codziennie dzieje się coś ciekawego, a najmłodszym mieszkańcom miasta proponowane są różnorodne zajęcia. Na stronie mdk.gdynia.pl zapoznać można się ze szczegółową ofertą.