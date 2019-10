Wmurowano kamień węgielny pod Publiczny Terminal Promowy w Porcie Gdynia

Karol Zduńczyk, prezes Doraco, powiedział, że realizacja takiej inwestycji to wielkie wyzwanie, a nad sprawnym jej prowadzeniem pracuje około siedmiuset osób. Podkreślił jednocześnie, że współpraca z Portem Gdynia układa się wzorowo, co jest niezwykle ważne szczególnie, kiedy trzeba podejmować szybkie decyzje. Umożliwia to wykonawcy dotrzymanie harmonogramu prac, który jest napięty, gdyż terminal gotowy ma być już w połowie 2021 roku.

- Terminal będzie miał charakter publiczny - mówi Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. - Oznacza to, że będzie na nim operował nie tylko jeden operator. Chcemy jako Port Gdynia stworzyć silną autostradę morską do Skandynawii. Dla nas wmurowanie kamienia węgielnego to ważny moment. Terminal promowy będzie przeniesiony z głębi portu. To jest też bardzo ważne dla operatorów, by być jak najbliżej jego wyjścia. Będą działać zdecydowanie sprawniej i skuteczniej. Obsługa w porcie będzie krótsza, a czas to pieniądz. Spowoduje to większe zadowolenie ze strony naszych klientów i pasażerów.