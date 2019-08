Władze Gdyni negatywnie opiniują projekt rozszerzenia granic portu. Radni PiS: To ograniczanie rozwoju, regres i sprzyjanie deweloperom

- Szokujące jest to, że władze miasta twierdzą, że propozycja rozszerzenia granic portu na terenach Mola Rybackiego jest szkodliwa dla harmonijnego rozwoju portu i miasta - mówi Dorota Płotka, radna miasta. - Jeżeli rozwój portu jest szkodliwy, bo będzie powodował konkurencyjność i wzrost jakości życia mieszkańców, to dla nas jest to totalny absurd. Absolutnie nie zgadzamy się z taką opinią. Rozbudowa portu spowoduje wzrost zatrudnienia, 700 osób znajdzie pracę tylko na terenie dobudowanym, 4200 miejsc pracy powstanie w zakładach okołobranżowych. Od wielu lat nie rozwijamy się gospodarczo. Jedyne co powstaje w Gdyni, to deweloperka. Rozwój portu jest szansą na rozwój miasta.

Natomiast gdyński samorząd proponuje, aby na styku miasta i portu oraz wzdłuż nabrzeży, które przez dziesiątki lat wykorzystywane były na potrzeby przemysłu stoczniowego i rybołówstwa, powstała nowa dzielnica, ulokowana nad samym morzem, tzw. Śródmieście Morskie. Wszystko to w ramach działań rewitalizacyjnych. Ta inwestycja ma zmienić przeznaczenie dawnych terenów portowych, tak, że staną się one gruntami z zabudową mieszkaniowo- usługową, z dostępnymi dla mieszkańców i turystów przestrzeniami publicznymi.

- To projekt ciekawy biznesowo, który równoważy atrakcyjność dla biznesu, turystyki i co najważniejsze dla naszych mieszkańców. To olbrzymi zastrzyk, który polski rząd przygotował dla Gdyni. W pierwszej kolejności skorzystają na tym gdyńscy mieszkańcy - uważa Marek Dudziński, radny miasta.

- Kluczem do sukcesu jest multifunkcjonalność tego obszaru, tymczasem w propozycji rządu mowa jest o tym, żeby te tereny były monofunkcyjne - zaznacza Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki. - Poświęcone jedynie usługom. Jeżeli mamy do czynienia wyłącznie z usługami na danym terenie, to niestety tworzymy samotne wyspy, które czasem funkcjonują dobrze, ale przez większość czasu są martwe. W dłuższej perspektywie prowadzi to do poważnych zawirowań gospodarczych nie tylko dla miasta, ale przede wszystkim dla portu.

- Projekt rządu nie jest do końca dobrze przemyślany. Nasz sprzeciw, wobec tego projektu, który przedstawił minister wynika z troski o port – mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała. - Nie patrzymy na interes miasta w oderwaniu od portu. Nasze spojrzenie obejmuje jeden i drugi organizm z przekonaniem, że bez siebie nie mogą poprawnie funkcjonować. To nie nasz prywatny wymysł, tylko obserwacja trendów światowych i istotnych dokumentów takich jak standardy OECD. To dokumenty kluczowe dla strategii rozwojowych miast portowych i samych portów. Gwarancją zrównoważonego rozwoju portu jest hamowanie negatywnego wpływu jaki wywierają one na miasto. Pomysł na rozszerzenie granic portu, po to, by dać większe możliwości do generowania negatywnego efektu jest pomysłem idącym dokładnie w przeciwną stronę, który dodatkowo jest niezgodny z nowoczesnymi technologiami. Dzisiaj, dzięki możliwościom technologicznym możemy bezproblemowo koegzystować na jednym terenie.

Przedstawiciele Zarządu Morskiego Portu Gdynia argumentowali tymczasem, że poszerzenie granic portu jest niezbędne m.in. po to, aby wybudować Port Zewnętrzny, wielomiliardową inwestycję, która ma zwiększyć konkurencyjność portu Gdynia, jego możliwości przeładunkowe i przyczynić się do stworzenia tysięcy nowych miejsc pracy. Stworzenie Doliny Logistycznej miałby natomiast przyciągnąć do Gdyni i Kosakowa licznych inwestorów. Z kolei przy Molu Rybackim, przedwojennym pirsie, wybudowanym w ramach "cudu gospodarczego" , za jaki uznano ekspresową budowę portu Gdynia w latach 20. ubiegłego wieku, cumować, według zamysłu przedstawicieli ZMPG cumować mogłyby w przyszłości wycieczkowce. Dziś zawijają one głównie do Nabrzeża Francuskiego, znacznie bardziej oddalonego od Śródmieścia.