Wielkie zainteresowanie konkursem na bohatera Gdyni. Przy okazji akcji Galerii Klif oddano aż 95 tysięcy głosów. W niedzielę gala i wyniki

W ciągu dwunastu dni, podczas których możliwe było głosowanie na bohaterkę, lub bohatera Gdyni, oddano aż 95 tysięcy głosów. Oznacza to, że każdego dnia było ich aż osiem tysięcy. Spośród 17 zgłoszonych do konkursu pań oraz 14 panów najwięcej głosów, ponad 14 tysięcy, uzyskała Judyta Bork, gdyńska działaczka społeczna, organizatorka licznych akcji pomocowych dla podopiecznych hospicjów, a także imprez integracyjnych, pikników, czy ognisk. Wyprzedziła miłośnika Gdyni Sylwestra Sobkowiaka, nauczycielkę języka angielskiego w IX LO Dorotę Twarowską oraz Barbarę Kaszubę, prowadzącą Kaszubską Fundację Pomocy Potrzebującym i Fundację My Kaszubi. Każda z tych osób uzyskała imponującą liczbę ponad 10 tysięcy głosów. Nie oznacza to jednak, że właśnie Judyta Bork zostanie ostatecznie wybrana bohaterką Gdyni. O tym zadecyduje kapituła konkursowa. Jej decyzję poznamy w niedzielę 15 grudnia.