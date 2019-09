Wielkie otwarcie McFIT w CH Batory

Tu zadbasz nie tylko o sylwetkę, ale też o dobre samopoczucie. Praca z ciałem pozwoli utrzymać dobrą formę po aktywnym lecie, a jeśli trzeba - zrzucić nadmiar kilogramów. Poprawi kondycję, wzmocni motywację do pracy i - co niezwykle ważne - pomoże redukować codzienny stres. Gdyński McFIT zapewnia bowiem różnorodność: trening Cardio, Basic, Forming, Core, zajęcia fitness, Power, Woman Zone, Shape it, Funktional Area - znajdziesz więc ofertę dostosowaną do swoich potrzeb i możliwości.

Czwartkowe popołudnie to dzień otwarcia klubu. 12 września dostępne będą treningi grupowe, dedykowane zajęcia fitness Zumba/Joga/Tabata. W ofercie - oprócz analizy składu ciała i fit cateringu - możliwość wygrania atrakcyjnych nagród. Wszystko przy proponowanej przez DJ muzyce live.

Na dobry początek studio przygotowało też specjalną ofertę na dni otwarte - od 12 do 19 września każdy może ćwiczyć bezpłatnie - wystarczy podpisać umowę, która 19 września automatycznie wygaśnie.

Przedsprzedaż karnetów trwa do 11 września. Warto skorzystać z tej propozycji! Podpisując roczną umowę, zapłacisz tylko 39 zł miesięcznie!

Gdyński klub McFIT - o niebagatelnej powierzchni blisko 1500 m2 - mieści się w Centrum Handlowym Batory przy ul. 10 Lutego 11. Zaprojektowana w przyjaznej przestrzeni siłownia będzie otwarta przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

Już 12 września, w czwartek, o godz. 16 przyjdź na wielkie otwarcie do CH Batory. Wybierz najlepsze dla siebie moduły treningowe i zaplanuj pracę pod okiem ekspertów. Przez tydzień z oferty możesz korzystać za darmo!