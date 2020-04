Wiceprezydent Gdyni odpowie na pytania dzieci – sprawdź szczegóły projektu „Dzieci pytają”

- Wszyscy zdajemy sobie sprawę jak ważny, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, jest dostęp do informacji. I nie jest to tylko przywilej dorosłych. Czas epidemii i jej konsekwencje dotykają również najmłodszych. Dzieci są świetnymi obserwatorami, ale nie zawsze mają dostęp do wiedzy, aby móc swoje przemyślenia i obserwacje zweryfikować. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom Gdynia startuje z projektem „Dzieci pytają”. Co tydzień będę spotykać się online z najmłodszymi mieszkańcami naszego miasta i odpowiadać na nurtujące ich pytania – mówi portalowi gdynia.pl Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds.gospodarki.