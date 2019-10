W Porcie Gdynia zakończył się sezon wycieczkowców ZDJĘCIA

Tegoroczny sezon rozpoczął 24 kwietnia statek MSC Poesia, pływający pod panamską banderą. Długi na prawie 294 metrów wycieczkowiec zawinął do Gdyni łącznie trzy razy. Zakończył go natomiast 7 października pływający pod włoską banderą AIDAmar, dla którego był to debiutancki i jednocześnie rekordowy rok w gdyńskim porcie, odwiedził go aż 16 razy.

- Pod katem możliwości zawinięć tego typu statków jesteśmy jednym z lepszych portów na Bałtyku - mówi Maciej Bąk, wiceprezes Portu Gdynia. - Mamy bezpieczne wejście do portu oraz możliwość szybkiego zawinięcia i to dostrzegają również nasi partnerzy. Dysponujemy bardzo długim 400-metrowym nadbrzeżem, którego nie ma żaden inny port w okolicy, w związku z tym możemy gościć coraz większe statki.

W 2019 roku w gdyńskim porcie odnotowano 54 zawinięcia, w tym 4 nieplanowane. Gdynia gościła również blisko 120 tysięcy pasażerów, co stanowi 17-procentowy wzrost w porównaniu do roku poprzedniego. Każdy z turystów podczas kilkugodzinnego pobytu w mieście i regionie wydał średnio 350 złotych. Co daje łącznie kwotę prawie 40 milionów złotych. To właśnie bogata oferta turystyczna, tak ważna dla klientów statków wycieczkowych, ma być jednym z powodów, dla których pasażerskie cruisery przypływają do Gdyni. Na ląd schodzili też członkowie załogi statków w liczbie 43 tysięcy, którzy, jak zaznaczają przedstawiciele Portu Gdynia, wydali w Polsce około 3 mln 500 tys. złotych. -