W Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym odbędzie się spotkanie informacyjne na temat zintegrowanego biletu Fala

Będzie to nowoczesny system płacenia za przejazdy w transporcie publicznym, który według zapowiedzi specjalistów z InnoBaltiki, wdrażającej ten projekt, gotowy ma być już w połowie 2020 roku.

Fala jest już w fazie testów. Pasażerowie w autobusach, tramwajach, trolejbusach i innych pojazdach transportu publicznego na Pomorzu mogą zauważyć charakterystyczne chwytaki, wyposażone w kody QR i tagi NFC, które mają możliwość komunikowania się ze smartfonami. Na przystankach i stacjach kolejowych przyklejone zostały natomiast specjalne tabliczki i nalepki z zakodowanymi informacjami, które pomogą w testowaniu Fali.

Po wprowadzeniu nowego systemu, nad którym pracują specjaliści z samorządowej spółki InnoBaltika, pasażer, który ściągnie specjalną aplikację i zasili środkami swoje konto, wsiadając do pojazdu odbijał będzie w zamontowanym urządzeniu jakikolwiek nośnik z chipem i nie będzie musiał dalej zastanawiać się nad najbardziej dogodnymi dla niego opcjami taryfowymi. Fala zadba o to za niego. Dla przykładu, jeśli podróżny w trakcie bardzo intensywnego dnia opłaci cztery przejazdy tramwajem, dwa Szybką Koleją Miejską i dwa autobusem, to platforma automatycznie zamieni mu te wszystkie opłaty jednorazowe na bardziej dogodną taryfowo opcję łączonego biletu dobowego kolejowo-komunalnego. Nie będzie miało w tym przypadku znaczenia, czy jechał autobusem w Wejherowie, Gdańsku, Sopocie, czy w Gdyni. Płacić za przejazd będzie można m.in. kartami miejskimi i bankomatowymi, telefonami komórkowymi, opaskami płatniczymi i wszystkimi urządzeniami, wyposażonymi w kartę z chipem. W ten bardzo wygodny sposób skorzystamy z oferty nie tylko przejazdów autobusami, trolejbusami, pociągami i tramwajami, lecz także m.in. rowerem miejskim, wypożyczonym samochodem w systemie car-sharingu oraz statkami żeglugi przybrzeżnej.