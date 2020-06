W komunikacji miejskiej w Gdyni pasażerowie coraz częściej nieprzestrzegają restrykcji związanym z koronawirusem

- Co z tego, że gdyński ZKM prosi o zasłanianie nosa i ust w swoich pojazdach, skoro połowa pasażerów tego nie robi? Im młodsi - tym jest ich więcej. Reguła 50% zajętych miejsc w pojeździe? To też fikcja! Na przystanek, na którym czekam, podjeżdża przeładowany trolejbus nr 23; trochę ludzi wysiada, ale na ich miejsce wsiadają następni. Kierowca z trudem domyka drzwi i odjeżdża - napisała do nas Pani Anna, która sama zapewnia, że pomimo astmy i innych problemów zdrowotnych, zawsze nosi maseczkę.