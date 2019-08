W gdyńskiej "Trójce" trwa Gdynia Business Week 2019 ZDJĘCIA

Uczestnicy Gdynia Business Week pod okiem instruktorów z amerykańskich firm tworzą własne przedsiębiorstwa oraz unikatowe produkty. To dla nich idealna okazja do nauki podstaw zarządzania, marketingu i reklamy, negocjacji, jak i efektywnej pracy w grupie oraz sposobów radzenia sobie z tremą podczas autoprezentacji.Wszystko odbywa się w języku angielskim, dzięki czemu uczestnicy mogą nauczyć się swobodnie poruszać w tzw. Business English. Partnerami tegorocznej edycji Gdynia Business Week są: C. Hartwig, Boeing, Microsoft, Refinitiv, PPNT Gdynia – Strefa Startup oraz Centrum Nauki Experyment.