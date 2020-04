W Gdyni powstaną trzy nowe parkingi rowerowe. Uzupełnione zostaną o miejsca relaksu i małą architekturę ZDJĘCIA

Koszt inwestycji to ponad pół miliona złotych. Wykonawca na jej dokończenie ma 36 tygodni. Oznacza to, że parkingi gotowe będą jesienią. Przy każdym z nich pojawią się przyborniki rowerowe, mapy, zestawy wypoczynkowe i ławki oraz trawniki.

Inwestycja szczególnie potrzebna jest w okolicach węzła Ofiar Grudnia '70, na co wielokrotnie zwracali uwagę rowerzyści. Osoby, przesiadające się w tym miejscu z jednośladów do pociągów na pobliskiej stacji SKM Gdynia Stocznia, lub odwrotnie, obecnie przypinają rowery do płotu przy ulicy i kładce, prowadzącej na peron.

- Wygląda to dość komicznie - mówi Paweł Radziszewski, mieszkaniec Grabówka. - Innego wyjścia jednak nie mamy. Ze stacji SKM Gdynia Stocznia korzysta mnóstwo osób, bo w pobliżu znajdują się duże firmy. Na terenie gdyńskiego oddziału Specjalnej Strefy Ekonomicznej działają spółki stoczniowe. Niedaleko jest siedziba portu, Uniwersytetu Morskiego i Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych. Bywały dni, że rowerów do płotu koło kładki przypiętych było tak dużo, że brakowało już miejsca.