W Gdyni po raz pierwszy od lat nie ubyło mieszkańców. Czy taka sytuacja utrzyma się na dłużej?

W 2018 roku, według danych Głównego Urzędu Statystycznego, liczba mieszkańców Gdyni wzrosła o symboliczne trzy osoby. Jednak na przestrzeni ostatnich pięciu lat miastu ubyło ich 1733. Powodów jest wiele - ujemny przyrost naturalny, czy migracja do gmin sąsiednich. Samorząd nie składa jednak broni. Władze miasta wprowadziły kilka różnych pomysłów na promocje życia w Gdyni. To między innymi akcja „Witaj w Gdyni” - pięć karnetów, dzięki którym każda nowa osoba, która zameldowała się w mieście, może jednorazowo i za darmo odwiedzić Centrum Nauki Experyment, Muzeum Emigracji, Muzeum Miasta Gdyni, Gdyńskie Centrum Filmowe oraz odebrać bilet na mecz Arki Gdynia. Podczas pierwszej edycji wydano ponad 3 tysiące takich pakietów. Odnotowano też wzrost liczby osób zameldowanych o 26 procent w stosunku do tego samego okresu 2017 roku.

- My jako samorząd staramy się utwierdzić potencjalnych mieszkańców w wyborze Gdyni - podkreśla Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent miasta. - Nieustannie podnosząc jakość życia w mieście i doceniając ich decyzję o zamieszkaniu właśnie tu, przygotowaliśmy pakiety powitalne.

Innym udogodnieniem, który przyciąga do Gdyni nowe osoby, według przedstawicieli samorządu jest Karta Mieszkańca.