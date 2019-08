W Gdyni odsłonięto specjalną wystawę poświęconą Powstaniu Warszawskiemu ZDJĘCIA

W Gdyni mieszkał zarówno przed, jak i po wojnie. Brał udział w kampanii wrześniowej, po kapitulacji rozpoczął działalność konspiracyjną w Warszawie. Tam służył w Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK. Był jednym z najważniejszych dokumentalistów Powstania Warszawskiego.

- Dzięki niemu do dzisiaj możemy oglądać twarze powstańców, ich codzienność oraz piękne i tragiczne chwile powstania - mówił dr Jacek Friedrich, dyrektor Muzeum Miasta Gdyni – Joachim Joachimczyk był gdynianinem. To powód do dumny dla nas wszystkich. Jego zdjęcia to nasz gdyński wkład w historię powstania.

Pracował jako fotoreporter Armii Krajowej. Był również, wraz z Tajnym Hufcem Harcerzy w Gdyni, organizatorem akcji B-1 i B-2. Dzięki informacjom zdobytym w wyniku akcji B-1 brytyjskie lotnictwo zniszczyło wiele okrętów stacjonujących w niemieckiej bazie marynarki wojennej m.in. pancernik „Schleswig-Holstein”. Natomiast akcja B-2 utorowała Armii Czerwonej drogę do szybszego zajęcia Gdyni, co uratowało życie wielu jej mieszkańcom. - To bardzo symboliczny dla Polski dzień - zaznaczał Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. - Chcemy przypomnieć obrazy Powstania Warszawskiego. Historię zrywu niepodległościowego Polaków, który był wyrazem determinacji i woli walki o niepodległość. Warszawa była rozdarta przez dwa totalitarne systemy, z jednej strony wojna z Niemcami, potem zdradziecka decyzja Stalina, który zahamował wojska radzieckie, by te nie śpieszyły z pomocą walczącemu miastu. W ten sposób te dwa mocarstwa wbiły nóż walczącej Polsce. Wierzę głęboko, że w te sierpniowe dni będziemy pamiętać o powstaniu, ale również o jego wielkich bohaterach.