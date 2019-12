W Gdyni już czuć atmosferę świąt! Tysiące lampek na ulicach. Wy także pochwalcie się swoimi iluminacjami! ZDJĘCIA

Jest to jasny sygnał, że Święta Bożego Narodzenia są coraz bliżej! Iluminacje nie tylko zachwycają urodą, ale dają także więcej światła, gdy zapada zmrok. Powodują, że wyprawy na zakupy, czy spacery po mieście, stają się po prostu bardziej przyjemne. Tylko z budżetu Gdyni wydano na świąteczne iluminacje 415 tysięcy złotych. Te miejskie podziwiać będzie można aż do 2 lutego. Należy jednak zakładać, że co najmniej taką samą kwotę przeznaczyli łącznie na iluminacje właściciele prywatnych kamienic, domów, czy instytucji. Takich ozdób także w Gdyni nie brakuje. Wszak jej mieszkańcy kochają atmosferę świąt i jak zwykle postanowili się do jej zbudowania przyczynić.

