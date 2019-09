W Gdyni chcą uruchomić wypożyczalnię rowerów towarowych dla mieszkańców

- Rowery tego typu pokazują, że jest inna możliwość na mobilność. To już nie tylko rekreacja czy transport z domu do pracy i szkoły, ale również transport towarowy. To coś, co w wielu głowach jest nie do pomyślenia, a jednak można. Są rowery dostosowane do przewozu większych rzeczy, cięższych gabarytów, kilkorga dzieci. Rower to znakomity środek transportu w mieście, nie tylko pod względem korzyści finansowych, ale i zdrowotnych. Nie stoimy w korku, nie tracimy czasu, nie zanieczyszczamy powietrza, nie generujemy hałasu - podkreśla Jakub Furkal, pełnomocnik prezydenta Gdyni ds. komunikacji rowerowej.

W Gdyni już wkrótce jazdy rowerami towarowymi będą mogli spróbować także wszyscy mieszkańcy.